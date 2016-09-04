“طرق ومواصلات دبي” تطلق نظاماً جديداً يراقب سائقي الحافلات أثناء القيادة

أجرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مرحلة تجريبية لتطبيق نظام “الرقيب” الذكي، الذي يرصد حالات سائقي الحافلات من حيث الإرهاق والتعب أثناء القيادة، ما قد يتسبب في حوادث تعرض سلامة الركاب للخطر.

وأوضح “عادل شكري” مدير إدارة أنظمة المواصلات بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، أن المرحلة التجريبية تمت على 50 حافلة بشكل مبدئي داخل المدن وعبر المدن، لافتاً إلى أن النظام خفض حالات التعب والإرهاق التي قد تنتاب السائقين بمعدل 88%.

وأشار إلى أن نظام “الرقيب” يعتمد على تثبيت جهاز متطور أمام السائق، يتولى قراءة علامات التعب أو أي مرض يعانية، عبر مؤشرات تقنية تصل إلى غرفة التحكم في الهيئة، ويتم على أساسها التحكم مع الحالة، لافتاً إلى وجود نظام اَخر يرصد سلوك السائق من حيث تجاوزه السرعة المقررة أو استخدام المكابح بتهور أو انشغاله بالهاتف المحمول أثناء القيادة.

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