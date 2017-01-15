“طرق دبي” تطلق خدمة التأجير الذكي للمركبات

أطلقت هيئة طرق ومواصلات دبي، خدمة التأجير الذكي للمركبات، التي تتيح للمتعاملين، وتحديداً مستخدمي وسائل النقل الجماعي، استئجار المركبات لفترة قصيرة لا تزيد عن ست ساعات عبر التطبيقات الذكية على الهواتف المحمولة والأجهزة الحاسوبية.

وأوضحت الهيئة أنها تعاقدت مع شركة (U drive) و شركة (Ekar) لتشغيل 200 مركبة بواقع 200 مركبة لكل شركة، لافتة إلى أن تعرفة تأجير المركبة تتراوح بين 40 إلى 50 فلساً في الدقيقة الواحدة أي ما يعادل 24 إلى 30 درهماً في الساعة الواحدة.

وأشار مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، إلى أن الهدف من إطلاق هذه الخدمة هو تسهيل تنقل ركاب وسائل النقل الجماعي، وتحديداً مترو دبي وترام دبي للوصول إلى وجهاتهم النهائية، لافتاً إلى أنه سيتم تفعيل هذه الخدمة اعتباراً من يوم الإثنين 16 يناير 2017.

وأضاف أن المركبات سيتم توزيعها على أكثر من 45 موقعاً بينها خمسة مواقع رئيسية لمترو دبي، هي محطة الراشدية، ومحطة برجمان، ومحطة ابن بطوطة، ومحطة الاتحاد، ومحطة الخليج التجاري، مشيراً إلى أن الهيئة ستقوم بزيادة عدد المركبات عبر طرح مناقصة للشركات المشاركة، ودراسة خارطة توزيع المركبات.