15 ألف مستخدم للنقل البحري في قناة دبي المائية خلال 5 أسابيع

قال منصور الفلاسي مدير إدارة النقل البحري في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن عدد ركاب النقل البحري على خط قناة دبي المائية تجاوز 15 ألف راكباً منذ تاريخ تشغيلها في 10 الشهر الماضي حتى 17 من الشهر الجاري.

وأوضح أن عدد ركاب الفيري المائي وصل إلى حوالي 14 ألف راكباً، فيما وصل عدد ركاب التاكسي المائي إلى 826 راكباً.

واشار إلى أنه يجري حالياً تشغيل ثلاث رحلات لـ “الفيري المائي” يومياً، من محطة الجداف للنقل البحري، مروراً بمحطات حي دبي للتصميم، والواجهة المائية، ومراسي، وشارع الشيخ زايد، وقناة دبي المائية ذهاباً و إياباً في ثلاثة مواعيد هي: العاشرة صباحاً والـ 12 ظهراً، والخامسة والنصف عصراً.

وتبلغ تعرفة التنقل بوساطة “فيري دبي” للدرجة السياحية 15 درهماً للمحطة الواحدة، و25 درهماً للمحطتين، و35 درهماً للثلاث محطات، و45 درهماً للأربع محطات و50 درهماً لكامل الخط، وتتراوح تعرفة التنقل بـ “التاكسي المائي” بين 55 و205 دراهم، فيما تبلغ تكلفة استئجاره لساعة واحدة 400 درهم.

وتربط قناة دبي المائية مياه الخليج التجاري بمياه الخليج العربي، ويبلغ طولها ثلاثة كيلومترات، ويتراوح عرضها بين 80 و120 متراً، ويصل عمقها إلى 6 أمتار وترتفع الجسور عنها إلى 8 أمتار.