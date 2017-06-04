“طرق دبي” و “إعمار” تنجزان 90% من مشروع الجسر المؤدي إلى شارع المركز المالي

أعلن المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي مطر الطاير عن إنجاز أكثر من 90% من مشروع الجسر المؤدي من شارع الخيل إلى شارع المركز المالي الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع “إعمار العقارية”.

ويتضمن المشروع إنشاء جسر يربط شارع الخيل بشارع المركز المالي يتكون من مسارين في اتجاه واحد بطول 1270 متراً، وعرض بين 11 و 15 متراً، ويرتكز على أعمدة منفردة، ويمر فوق قناة دبي المائية.

ويبدأ المشروع من تقاطع شارع رأس الخور لتسهيل الحركة المرورية، حيث سيتم توسعة الشارع القائم حالياً بإضافة مسارين بطول 480 متراً، بهدف توفير حركة مرورية مباشرة من شارع دبي- العين على طريق الخيل مروراً بالمسار العلوي من شارع المركز المالي، إضافة إلى توافر مدخل لمبنى المواقف المرتبط بتوسعة “دبي مول”.

ويهدف المشروع إلى تحسين مستوى الحركة المرورية على امتداد شارع المركز المالي والتقاطعات السطحية من خلال تخفيف الكثافة المرورية على التقاطعات المؤدية لبوليفارد محمد بن راشد، ورفع الطاقة الاستيعابية للشارع إلى 4500 مركبة خلال ساعات الذروة، وخدمة العديد من المشاريع التطويرية، وتخفيف الضغط على شبكة الطرق القائمة حالياً.

وتصل تكلفة المشروع إلى 177 مليون درهم، ومن المتوقع إنجازه في نهاية العام الجاري.

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