طرق دبي وإعمار تشغلان أول مركبة ذاتية القيادة

أعلنت كل من هيئة الطرق والمواصلات و إعمار العقارية أنهما ستشغلان تجريبياً أول مركبة ذاتية القيادة تتسع لعشرة ركاب، على مسار بطول 700 متر ضمن منطقة بوليفارد محمد بن راشد، غداً الخميس 1 سبتمبر 2016.

وأشار مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة إلى أن الهدف من التشغيل التجريبي للمركبة هو توعية السكان بتقنية المركبات ذاتية القيادة، وتجربة تشغيل التقنية في مناخ إمارة دبي، إضافة إلى الحصول على رأي الزوار والسكان في تقنية التنقل ذاتية القيادة من خلال طرح استبيان لجمع نتائج رضا الركاب .

وأوضح أن المركبة الذكية من تصميم شركة “إيزي مايل_أومنيكس”، و مخصصة لقطع مسافات قصيرة ضمن مسارات محددة سلفاً ويمكن برمجتها بسهولة لإجراء انتقالات مفاجئة حسب الطلب، وهي مجهزة بجميع متطلبات وضوابط السلامة لتحديد مسارها.

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