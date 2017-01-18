“طرق دبي” تنظم الحركة المرورية لـ “ماراثون دبي 2017”

وضعت هيئة طرق ومواصلات دبي خطة مرورية لتنظيم ماراثون دبي 2017، الذي ينطلق يوم الجمعة 20 يناير، بالتنسيق مع شرطة دبي واتحاد الإمارات العربية المتحدة لألعاب القوى للمنافسة في 3 سباقات.

وأوضحت الهيئة في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة الحركة المرورية حول المسارات الثلاثة لسباق ماراثون دبي، لافتة إلى أنه سيتم إغلاق المسارات التي يسلكها السباق والواقعة على شارعي جميرا والملك سلمان بن عبد العزيز من الساعة 6 صباحا- 12 ظهرا.

وأضافت أنه سيتم توفير طرق ومسارات بديلة للحركة المرورية حول مسار السباق والشوارع المحيطة في المنطقة، مشيرة إلى أنه سيتم فتح الشوارع المتأثرة تباعاً وبشكل تدريجي خلف آخر متسابق بدءاً من الساعة 9صباحا وحتى نهاية السباق الساعة 12 ظهراً.

وناشدت الهيئة مستخدمي الطريق بالتعاون مع الجهات المختصة لإنجاح السباق عبر اتباع التعليمات المرورية واللوحات الإرشادية لسلك الطرق البديلة مثل شارع الوصل وشارع الشيخ زايد خلال فترة الإغلاقات الصباحية.

وتبلغ مسافة السباق الرئيسي للماراثون 42 كيلومتراً، بينما تبلغ مسافة السباقين الآخرين 10 كيلومترات و4 كيلومترات على التوالي.