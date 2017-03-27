“طرق دبي” تمدد ساعات عمل المترو

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها ستمدد ساعات عمل مترو دبي يومي السبت والأربعاء المقبلين، وذلك لاستيعاب أعداد زوار معرض “جيتكس شوبر 2017”.

وأوضح محمد يوسف المظرب مدير إدارة تشغيل القطارات في مؤسسة القطارات بالهيئة أن خطي المترو الأحمر والأخضر سيعملان يومي الأربعاء والسبت المقبلين من الساعة 5:30 صباحاً وحتى الساعة 1 من صباح اليوم التالي أي بزيادة ساعة واحدة عن ساعات العمل الاعتيادية.

وأضاف أن المترو بخطيه الأحمر والأخضر سيعمل يومي الجمعة والسبت بساعات عمله المعتادة نفسها.

ويقام معرض “جيتكس شوبر” في مركز دبي التجاري العالمي، ويبدأ من يوم الأربعاء 29 مارس وتستمر فعالياته 4 أيام، وتختتم يوم السبت المقبل، وهو معرض متخصص في تسويق أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات في المنطقة، وتستضيفه دبي سنوياً.