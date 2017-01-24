“طرق دبي” تفرض رسوماً على تطبيقات حجز مركبات

أعلنت شركة كريم المتخصصة في خدمات حجز سيارات الأجرة الخاصة عبر التطبيقات الذكية، أن هيئة طرق ومواصلات دبي فرضت رسوماً وقدرها 3 دراهم على تطبيقات حجز مركبات الأجرة من الشركة.

وأوضحت الشركةأنها ستقتطع 3 دراهم إضافية عن كل عملية حجز لسيارة أجرة عبر تطبيق الهاتف المحمول لتقوم بتسديدها لاحقاً لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، لافتة إلى أن الرسوم ستظهر في الإيصال وستحتسب عن كل رحلة تنطلق من دبي، ولا تحتسب على الرحلات المحجوزة انطلاقاً من إمارات اخرى خارج دبي.

ولفتت المجلة إلى أن الرسوم لا تقتصر فقط على تطبيق كريم، بل ستطبق على “أوبر” أيضاً من خلال نظام هيئة الطرق المعروف باسم “اي هيل” الذي تضعه الهيئة وقانون المعرفة.