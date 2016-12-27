“طرق دبي” تعلن عن خطة الحركة المرورية في ليلة رأس السنة الميلادية

وضعت هيئة طرق ومواصلات دبي خطة شاملة لتنظيم الحركة المرورية و خدمات وسائل النقل الجماعي في ليلة رأس السنة الميلادية.

وأوضحت ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة رئيس فريق إدارة الحركة المرورية والتعامل مع الخطط التشغيلية خلال المناسبات والفعاليات السنوية، أن الخطة تشمل أولاً منطقة برج خليفة، حيث يجري تركيب عدد كبير من اللوحات الإرشادية، لتوجيه المرور من وإلى البرج، على أكثر من اتجاه، إضافة إلى مراقبة الإشارات الضوئية، والتحكم بها على شارعي المركز المالي وبوليفارد محمد بن راشد، بهدف تحقيق أعلى انسيابية مرورية ممكنة، في ساعات الذروة المختلفة.

وأضافت أنه سيتم إغلاق الشوارع التالية وهي بوليفارد محمد بن راشد، و المركز المالي السفلي والعلوي وشارع السعادة و تقاطع المروج روتانا المؤدي إلى منطقة برج خليفة ونفق دوار أبراج الإمارات المؤدي إلى شارع السعادة و شارع الأصايل و شارع الصكوك ومحطة مترو برج خليفة .

وأكدت على أن الهيئة ستوفر 17 ألف موقف للمركبات في منطقة إعمار وهي عبارة عن مواقف دبي مول والمناطق المحيطة به، لافتة إلى أنه سيتم تشغيل 160 حافلة مغذية لمحطات المترو والمواقف البديلة لمركبات الأجرة إضافة إلى الخطوط الحالية التي تخدم المنطقة.