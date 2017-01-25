“طرق دبي” تعد آلية لحصر وتسجيل وإدارة أصولها غير الملموسة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها تعد آلية خاصة لحصر وتسجيل وإدارة وأرشفة أصولها غير الملموسة.

وأوضح ناصر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية رئيس فريق إعداد آلية حصر وتسجيل وإدارة الأصول غير الملموسة في هيئة الطرق والمواصلات، أن الهدف من هذا المشروع هو الحفاظ على حقوق الهيئة من الملكيات الفكرية وبراءات الاختراع، و زيادة إيرادات الهيئة من خلال إدارة الأصول غير الملموسة وزيادة قيمة تلك الأصول.

وأشار إلى أن الأصول غير الملموسة تشمل الملكيات الفكرية من براءات الاختراع والبحوث والحلول التقنية والتطبيقات الذكية وغيرها.