“طرق دبي” تعتمد اشتراطات جديدة خاصة بالدراجات النارية

اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مجموعة من الاشتراطات الجديدة الخاصة بصناديق التوصيل بالدراجات النارية.

وحددت الهيئة الشروط الواجب توافرها في صناديق التوصيل وهي:

– أن تكون أبعاد الصندوق الخلفي للدراجة النارية بقياسات 50 x 50x 50 سنتيمتراً كحد أقصى.

– أن يكون الصندوق مثبتاً تثبيتاً جيداً وتكون زواياه دائرية الشكل.

– أن يكون تثبيت الصندوق محكماً فوق الدراجة بحيث لا يترك مسافة فراغ بينه وبين هيكل الدراجة، وأن يكون مثبتاً بمسامير تركيب وليس لحاماً.

– أن لا تتجاوز الاستطالة الخلفية للصندوق هيكل الدراجة بحيث لا تشكل خطراً على توازن الدراجة.

– أن يكون السطح الخارجي مصنوع من مادة البلاستيك وبلا حواف حادة.

– أن يتم وضع شريط فوسفوري عاكس على صندوق النقل مع وضع معلومات تعريفية على جانبي الصندوق بحيث يمكن قراءتها على مسافة 20 متراً.

– أن يحتوي صندوق النقل على إضاءة داخلية من الجوانب كافة.

– عدم السماح بركوب شخص آخر مع سائق الدراجة.

وأوضحت الهيئة في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه سيتم منح مهلة لدراجات التوصيل المرخصة حالياً لتعديل أوضاعها حسب الاشتراطات الجديدة، لافتة إلى أن سيتم تطبيق هذه الاشتراطات بدءاً من 6 يونيو المقبل.