“طرق دبي” تعتزم وضع نظام جديد في فحص قيادة المركبات

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي وضع نظام جديد للتعامل مع متكرري الرسوب في فحص رخصة قيادة المركبات، لافتة إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيله خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأوضح هاشم بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بدبي أن النظام الجديد يهدف إلى التعامل مع الأشخاص الذين تكرر رسوبهم خمس مرات، وتحديد الأسباب والظروف التي أدت إلى تكرر الرسوب، وانتهاج أسلوب معين لتدريبهم بواسطة متدربين متخصصين في التعامل مع قدرات نفسية وذهنية معينة، لديهم القدرة على توصيل المعلومات والمهارات بطريقة مختلفة، إضافة إلى السماح لهم بإجراء الفحص بوجود مدربهم الأصلي ليكتسبوا الثقة بنفسهم.

وأشار إلى أنه في حال عدم استفادة المتدربين من الخطة التي وضعت لهم، يتم اتخاذ قرار بعدم السماح لهم بمواصلة التدريب وتصنيفهم على أنهم غير مؤهل للحصول على رخصة قيادة.

وأضاف أن الهدف من تطبيق هذا النظام هو عدم إبقاء المجال مفتوحاً أمام التقدم للامتحانات إلى ما لا نهاية، حيث إن بعض المتدربين تصل مرات رسوبهم إلى 10 مرات أو يتجاوزونها، إضافة إلى الكشف عن أسباب رسوب تلك الحالات، والتأكد من أنها أسباب ذاتية ليس لها علاقة بأخطاء من المدرب أو طريقة التدريس.