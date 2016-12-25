“طرق دبي” تطلق خدمة جديدة للعملاء

أطلقت هيئة طرق ومواصلات دبي خدمة ” لحظاتك المميزة على لوحة مركبتك”، وتتيح هذه الخدمة للعملاء اختيار أرقام خماسية للوحات مركباتهم، وذلك بناءً على تواريخ ومناسبات مهمة في حياتهم كأيام الميلاد، ويوم التعيين، وتاريخ الزواج، والتخرج، وغيرها.

وأوضح سلطان المرزوقي مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في الهيئة أن الأرقام الخماسية للوحات المركبات ستشمل التاريخ والشهر والسنة، وهي تمتد من مواليد 1967 حتى 2016.

وأضاف أنه سيجري صرف الأرقام حسب توافرها في قائمة لوحات الأرقام المعروضة في الموقع الإلكتروني للهيئة من الكود (T)، لافتاً إلى أنه يمكن للمتعامل شراء اللوحة مباشرة من خلال جميع مراكز إسعاد المتعاملين في دبي، ومزودي الخدمة، والشركاء الاستراتيجين، والموقع الإلكتروني للهيئة www.rta.ae.