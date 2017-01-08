“طرق دبي” تطلق خدمة جديدة لعملائها

أطلقت مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي خدمة جديدة تتيح للمتعامل تثبيت عناوين متعددة لحجز مركبة الأجرة عبر نظام الرد الآلي.

وأوضح عبد الله المهري مدير إدارة رقابة أنشطة النقل في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، أن الخدمة الجديدة تتيح للمتعامل تثبيت 3 عناوين مثل المنزل والعمل وعناوين أخرى حسب الرغبة، لافتاً إلى أنه يمكن للمتعامل الاختيار من بين العناوين الثلاثة المذكورة لإتمام عملية الحجز دون الحاجة إلى التحدث مع موظفي الخدمة.

يشار إلى أن نظام الحجز والتوزيع لمركبات الأجرة كان يتيح للمتعامل سابقاً إضافة عنوان واحد يختاره من بين أكثر العناوين استخداماً بالنسبة له.