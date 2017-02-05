“طرق دبي” تطلق خدمة الاستعلام عن الأرقام المميزة وشرائها إلكترونياً

اطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دولة الإمارات العربية المتحدة خدمة جديدة، تتيح للمتعامل الاستعلام عن أرقام المركبات المميزة وإمكانية شرائها إلكترونياً عبر الدخول إلى موقع الهيئة الالكتروني www.rta.ae.

وأوضح سلطان المرزوقي مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في الهيئة أنه يجب على المتعامل تعبئة البيانات المطلوبة على الموقع، لافتاً إلى أنه يستطيع شراء الرقم بالبطاقة الائتمانية في نفس اللحظة وبعدها يتم الحصول على شهادة ملكية الرقم عبر إحدى شركات التوصيل.

ولفت إلى أن هناك طريقتان تتيحان للمتعامل اختيار الرقم الذي يرغب به الأولى أن يدخل إلى الموقع ويقوم بتحديد الرقم الذي يرغب في امتلاكه لتظهر له إمكانية توفر الرقم من عدمه، والثانية أن يحدد المتعامل المبلغ المتوفر لديه ليعرف الأرقام التي يمكن أن يغطي سعرها هذا المبلغ.

وأضاف أن هذا النظام الذكي بإمكانه ترشيح أرقام خاصة للمتعامل الذي يملك ملفاً مرورياً لدى الهيئة تتماشى مع تاريخ ميلاده أو رقم هاتفه المحمول، أو غيرها.