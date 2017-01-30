“طرق دبي” تطلق أجهزة رقابة عن بعد لرصد أعطال الشاحنات

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أجهزة للرقابة عن بعد لرصد أعطال وسلوك سائقي الشاحنات الثقيلة.

وأوضحت الهيئة أنها ستبدأ بتطبيق الخدمة اعتباراً من 1 فبرابر إلى 31 يوليو المقبل من العام الجاري كمرحلة تطوعية اختيارية، لافتة إلى أنها ستبدأ بتطبيق المرحلة الإلزامية في شهر أغسطس من العام الجاري.

وأشار أحمد هاشم بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة إلى أنه اعتباراً من أغسطس سيتم مراقبة الشاحنات المخالفة عبر مركز الرقابة الذكية بمؤسسة الترخيص والتي تمكن المفتشين الفنيين في المركز من التواصل مع الدوريات التابعة لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات لضبط المركبات المخالفة.

ولفت إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو الحفاظ على سلامة المركبات، وتحسين سلامة النقل والمرور، والحد من الحوادث والوفيات.