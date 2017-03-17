طرق دبي تطلع على آلية تجهيز القوالب الخرسانية لأنفاق مسار 2020

اطلعت مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات ـ دبي على سير العمل والالتزام بمواصفات إعداد قوالب الصب للقطع الخرسانية الخاصة بجدران أنفاق مسار 2020 التي يجري تصنيعها في كوريا الجنوبية.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في الهيئة عبد المحسن إبراهيم أن وفد الهيئة الذي زار كوريا الجنوبية فحص جودة التصنيع لقوالب الصب ودقة التجميع النهائي وتطابقها مع مواصفات المشروع.

وتابع أن الهيئة تحرص على الاستعانة بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في العالم لإنجاز مشاريعها الاستراتيجية في مجال النقل الجماعي، والعمل على الالتزام بتطبيق أرقى المواصفات والمعايير العالمية، عبر التعاون مع الدول المقدّمة والاستفادة من خبراتها الطويلة والواسعة في هذا المجال.

وتبلغ التكلفة النهائية لمشروع مسار 2020 لمترو دبي الجاري تنفيذه حالياً 10.6 مليارات درهم.