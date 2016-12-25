“طرق دبي” ترسي عقد مشروع بوابة حتا

اعتمد مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات ترسية عقد مشروع تنفيذ “بوابة حتا”، حيث سيتم البدء في تنفيذ البوابة خلال فبراير المقبل، وذلك ضمن الخطة التنموية الشاملة لمنطقة حتا.

وأوضح مطر الطاير مدير عام الهيئة ورئيس مجلس المديرين، أن البوابة سيتم تصميمها على شكل أعمدة متتالية ومختلفة التشكيل والارتفاع لتعبر عن السمات البيئية للمنطقة، لافتاً إلى أنه من المتوقع الإنتهاء من المشروع في غضون ستة أشهر منذ بدء تنفيذه.

وأشار إلى أن الهيئة تعتزم تنفيذ طريق استراتيجي يربط دبي بمنطقة حتا، عبر منطقة لهباب بتكلفة 54 مليون درهم، كما ستقوم بتنفيذ طرق سكنية في شعبية ومطنقة الكسارات بحتا بتكلفة 15 مليون درهم.

و تصل تكلفة الخطة التنموية الشاملة لتطوير حتا إلى 1.3 مليار درهم وتهدف الخطة إلى تعزيز جاذبية “حتا” كوجهة سياحية ولاسيما في مجال السياحة البيئية على مستوى المنطقة، وترتكز على ثلاث محاور رئيسية، يتعلق أولها بالاقتصاد، ويختص الثاني بالسياحة والرياضة، أم المحور الثالث فيرتكز على الثقافة والتعليم.