“طرق دبي” تبدأ بالتطبيق الفعلي لحجز مركبات الأجرة عبر “كريم”

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن بدء التطبيق الفعلي لخدمة حجز مركبات الأجرة في دبي من خلال تطبيق “كريم”.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخدمة سيتم تطبيقها على ما يقارب 10 آلاف مركبة، لافتة إلى أنه سيقوم بتشغيلها 6 شركات بموجب امتياز تمنحه الهيئة .

وأوضح عادل شاكري مدير إدارة أنظمة المواصلات بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة أن الهيئة وفرت للمستخدمين مجموعة من الوسائل لحجز المركبات ومنها مركز الحجز والتوزيع 04-2080808، وتطبيق التاكسي الذكي، وتطبيق RTA DUBAI، إضافة إلى تطبيق كريم .

وكانت هيئة طرق ومواصلات دبي قد وقعت اتفاقية مع شركة كريم المتخصصة في خدمات نقل الركاب اتفاقية تعاون لتقديم خدمات الحجز الإلكتروني لسيارات الأجرة والليموزين في الإمارة وذلك في ديسمبر 2017.