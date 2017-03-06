طرق دبي تبدأ التشغيل الفعلي للساحة الذكية لفحص السائقين

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن بدء التشغيل الفعلي للساحة الذكية لفحص السائقين المتقدمين للحصول على رخصة قيادة السيارات الخفيفة، وذلك في مركز دبي لتعليم قيادة السيارات فرع الخيل في منطقة القوز الصناعية.

وأوضح أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص بالهيئة أن الساحة الذكية مزودة بـ 5 كاميرات مراقبة، و20 حساساً تساعد المفحوص على تجنب الاصطدام في حال الاقتراب من أي عائق، كما أن أرضية الساحة مزودة بحساسات تنقل صور الاختبار بشكل آلي بمجرد أن تمر عليها السيارة، إضافة إلى معالج يرصد الأخطاء ليرسلها إلى شاشات تفاعلية في برج مراقبة متوفر في ساحات الاختبار.

وأشار إلى أن الساحة الذكية توفر إمكانية مراقبة الفاحص لأكثر من مفحوص خلال الاختبارات، لافتاً إلى أن هذ الإجراء من شأنه التقليل من شكاوى بعض المفحوصين من نتائج اختباراتهم بدعوى أنها تخضع لوجهات نظر مختلفة من الفاحصين.

وكانت هيئة الطرق والمواصلات قد أطلقت التشغيل التجريبي للساحات للذكية، وذلك خلال فعاليات أسبوع الإمارات للابتكار المقام خلال الفترة من 20 إلى 26 نوفمبر الجاري.