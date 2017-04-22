طرح “أوريدو المالديف” للاكتتاب العام في 30 ابريل

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أعلنت /أوريدو/ اليوم أن /أوريدو المالديف/ سيتم إدراج أسهمها في سوق المالديف للأوراق المالية في 30 أبريل الجاري، وستطرح 40 بالمائة من أسهمها للاكتتاب العام.
وأشارت إلى أن /أوريدو المالديف/ تخطط لطرح تلك الأسهم للاكتتاب العام أمام مواطني المالديف والمستثمرين الدوليين. ويعكس إدراج الأسهم مدى ما حققته /أوريدو/ في المالديف، الأمر الذي مكنها من اتاحة الفرصة للمستثمرين للمشاركة في نمو الشركة.

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Tags:أوريدو المالديفاسهماكتتاب
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