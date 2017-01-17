“ضمان للاستثمار” تؤجل طرح أسهمها للاكتتاب العام

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قال شهاب قرقاش رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “ضمان للاستثمار”، أن الشركة ستؤجل طرح 55% من أسهمها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي إلى ما بعد 2017.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في دبي، أن سبب التأجيل هو أوضاع السوق التي لا تزال غير مواتية، لافتاً إلى أن الشركة لم تلغ خطة الطرح، ولكنها ليست ضمن أولوياتها في العام الحالي.

وأضاف أن الشركة تقوم بتقييم السوق كل ستة أشهر، وعلى أساس هذا التقييم يتم تحديد ما إذا كان الوقت مناسباً للطرح أم لا.

وكانت شركة ضمان للاستثمار قد أعلنت منتصف 2015 عن عزمها طرح 55% من أسهمها للاكتتاب في سوق دبي المالي، شريطة الحصول على جميع الموافقات التنظيمية والإجرائية المطلوبة.

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Tags:أٍسواقاكتتابضمان للاستثمار
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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