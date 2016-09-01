صندوق حكومي روسي يرغب في خصخصة “باشنفت”

قال كيريل ديمترييف الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة يوم الخميس إن الصندوق يرغب بالمشاركة في عملية خصخصة شركة النفط الروسية باشنفت.

وأضاف ديمترييف للصحفيين “سنشارك بالتأكيد في (خصخصة) باشنفت”.

وتخطط الحكومة الروسية لبيع حصة تبلغ 50.08 بالمئة في باشنفت. وقدرت قيمة هذه الحصة بنحو 300 مليار روبل (4.6 مليار دولار).

وقال ديمترييف إن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة يخطط للبحث عن مستثمرين والتقدم بعرض لشراء عشر حصة باشنفت التى سيجرى طرحها.

وقارن المسؤول الروسي خطط الصندوق بنموذج استخدم سابقا حينما شارك في خصخصة شركة الروسا لإنتاج الألماس في وقت سابق من العام الجارى.

وقال ديمترييف إن صناديق سيادية في العالم العربي وآسيا عبرت عن اهتمامها بخصخصة باشنفت

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