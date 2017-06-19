“صندوق جولديلوكس” يستحوذ على 5 % من أسهم شركة “دانة غاز”

أعلن صندوق جولديلوكس للاستثمار “جولديلوكس” عن استحواذه اليوم، على 350 مليون سهم من أسهم شركة دانة غاز المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهذه النسبة تمثل تقريبا 5 % من أسهم الشركة المصدرة.

وإن “جولديلوكس” هو صندوق استثماري مقره سوق أبوظبي العالمي برأس مال مفتوح ويستثمر في الشركات المساهمة العامة.

ويدار صندوق جولديلوكس من قبل شركة “اي دي سي إم التوس لإدارة الاستثمارات المحدودة” التابعة لمجموعة أبوظبي المالية.

وكان سهم “دانة غاز” قد شهد ارتفاعا قويا وتداولات عالية منذ نهاية مايو المنصرم وحتى نهاية الأسبوع الماضي، حيث صعد بأكثر من 75 % ومن مستوى يقارب 0.40 درهم للسهم إلى نحو 0.70 درهم للسهم.

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