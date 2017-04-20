صندوق النقد يحذر من مخاطر طفرة الائتمان في الصين

أعرب صندوق النقد الدولي عن مخاوفه بشأن أنشطة الائتمان في الصين، والتي ازدادت بأكثر من الضعف في أقل من 10 سنوات، مشيراً إلى أن ذلك الوضع يشكل خطراً يهدد استقرار ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وقال “توبياس أدريان” مدير إدارة الأسواق النقدية ورأس المال بصندوق النقد الدولي أثناء الإفراج عن تقرير الاستقرار المالي العالمي، إن الصين تعتبر أحد المساهمين الرئيسيين في النمو العالمي، ولكن لديها نقاط ضعف ملحوظة، أوضحها مشكلة الائتمان.

وأضاف “أدريان” أن نمو أنشطة الائتمان في السوق الصيني كان سريعاً جداً منذ أزمة عام 2008، مشيراً إلى أن المستوى العام للديون في البلاد أصبح مرتفعاً جداً.

وعلى الرغم من إشارته إلى أن السلطات الصينية تواصل تعديل السياسات من أجل الحد من نمو أنشطة بنوك الظل، أكد “أدريان” على أن الحكومة الصينية يتعين عليها بذل المزيد من الجهود للسيطرة على نقاط الضعف التي يعاني منها الاقتصاد.