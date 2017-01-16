صندوق النقد يتوقع ارتفاع أسعار النفط بحوالي 20%

يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع متوسط أسعار النفط بنسبة 19.9% خلال عام 2017 مقارنةً بمتوسط أسعار الخام في عام 2016.

وبنى صندوق النقد توقعاته بناءً على أسعار النفط للعقود الآجلة حتى السادس من ديسمبر/كانون الأول عام 2016، ويتوقع الصندوق أن يقدر متوسط سعر الخام 51.2 دولار للبرميل في 2017 و53.1 دولار في 2018 مقارنة بسعر العام الماضي الذي بلغ 42.7 دولار للبرميل.

وكشف صندوق النقد الدولي في تقريره أن متوسط أسعار النفط التي يتوقعها تشمل خام “برنت” وخام “نايمكس” الأمريكي وخام “دبي”.

كان البنك الدولي قد رفع توقعاته في وقت سابق لأسعار النفط خلال عام 2017 إلى 55 دولارا للبرميل من تقديراته السابقة عند 50 دولارا.