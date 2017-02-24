صندوق النقد: قطر تخفض حيازات الذهب في ديسمبر

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أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن قطر خفضت حيازاتها من الذهب بنحو 2.5 طن إلى 29.7 طن في ديسمبر كانون الأول.

ورفعت تركيا حيازاتها من الذهب بنحو 33.9 طن إلى 411 طنا في يناير كانون الثاني، وروسيا بـ 29.9 طن إلى 1645.2 طن في يناير كانون الثاني.

كما رفعت الأرجنتين حيازاتها من الذهب خمسة أطنان إلى 61.7 طن في يناير كانون الثاني، في حين خفضت بيلاروس حيازاتها من الذهب 5.5 طن إلى 41 طنا في يناير كانون الثاني.

ورفعت المجر حيازاتها من الذهب 3.1 طن إلى 3.1 طن في يناير كانون الثاني، وزادت قازاخستان حيازاتها من الذهب 1.8 طن إلى 260 طنا في يناير كانون الثاني.

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Tags:الذهبحيازةصندوق النقد
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امل صبرى

امل صبرى

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