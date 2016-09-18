صندوق النقد العربي ينظم دورة إحصاءات دين القطاع العام

نظم اليوم معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي ووزارة المالية في مملكة البحرين دورة “إحصاءات دين القطاع العام” التي تستمر إلى 22 سبتمبر الحالي .

وقال الدكتور سفيان قعلول إقتصادي أول بمعهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي في كلمة ألقاها نيابة عن الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق إن تنظيم الدورة يأتي للمساهمة في إعداد الكوادر العربية الرسمية لتطوير كفاءاتها من خلال توفير الفرص لتجميع وفهم إحصاءات وبيانات دقيقة وشفافة .

وأشار إلى أن الإحصاءات الصحيحة والموثوق بها تبرز مؤشرات مسار وسلوك إقتصادي الأمر الذي يساعد صانعي السياسات على رسم وتنفيذ السياسات الكفيلة بتحسين وتطوير الأداء الاقتصادي .

وأوضح أن الدورة تركز على تحسين جودة المعلومات ورفع مستوى حداثتها ذلك بالاستناد على “دليل إحصاءات الدين العام” الصادر عن صندوق النقد الدولي الذي يعد مصدرا مرجعيا مفيدا لمعدي إحصاءات الدين ولمستخدميها .

وأشار إلى أن الدورة تغطي موضوعات مثل التعاريف والمبادئ المحاسبية للدين وتحديد أدوات الدين والقطاعات المؤسسية وتوحيد إحصاءات دين القطاع العام والأدوات التحليلية لدين القطاع العام .

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