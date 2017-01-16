صندوق الثروة السيادية الصيني يعتزم تعزيز استثماراته في الولايات المتحدة

قال دينغ شيويه دونغ رئيس مجلس إدارة مؤسسة الصين للاستثمار (سي.أي.سي) صندوق الثروة السيادية للبلاد يوم الاثنين إن المؤسسة تتطلع إلى زيادة استثماراتها البديلة في الولايات المتحدة نظرا لانخفاض العوائد في الأسواق العامة.

وأضاف دينغ في المنتدى المالي الآسيوي الذي يعقد في هونج كونج أن المؤسسة ستعزز استثماراتها في صناديق الاستثمار المباشر والتحوط وكذلك ستقوم بمزيد من الاستثمارات المباشرة في أكبر اقتصاد في العالم.

وقال دينغ “نتطلع لزيادة استثماراتنا البديلة (في الولايات المتحدة) وهو اتجاه مشترك بين مؤسسات الاستثمار العالمية الكبيرة لمواجهة بيئة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة أو حتى سلبيتها وحيث تتراجع العوائد في الأسواق العامة.”

وأضاف دينغ الذي يترأس أيضا بنك تشاينا انترناشيونال كابيتال كوربوريشن للاستثمار (سي.آي.سي.سي) أن مؤسسة الصين للاستثمار قد تتطلع أيضا إلى الاستثمار في مشاريع قطاعي البنية التحتية والصناعات التحويلية بالولايات المتحدة اللذين من المتوقع أن يستفيدا من سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقال دينغ “وفقا لتقديرنا فإن الولايات المتحدة تحتاج إلى استثمارات في البنية التحتية بقيمة ثمانية تريليونات دولار على الأقل. لا يوجد رأسمال كاف من الحكومة الأمريكية أو القطاع الخاص. سيكون عليها الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية.”

ودعا دينغ إلى معاملة عادلة للمستثمرين الصينيين في الأسواق الأمريكية مضيفا أن مؤسسة الصين للاستثمار مستعدة لقبول التدقيق من جانب الجهات التنظيمية الأمريكية.

وأضاف دينغ “نتمنى فقط ألا تكون هناك معايير مزدوجة ” .