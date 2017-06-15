“صناعات” تحيي خطة طرح أسهم بمليار دولار

تعتزم شركة صناعات إحياء خطة بيع أسهم في طرح أولي عام، بقيمة مليار دولار ( 3.65 مليارات درهم)، بعد ثلاث سنوات من خمود الفكرة، وفق ما نقلته بلومبيرغ عن مصادر.

وتنوي الشركة التي تملك أسهماً في حديد الإمارات وأبوظبي الوطنية للإنشاءات البترولية، طرح أسهم بقيمة مليار دولار( 3.65 مليارات درهم)، وفق ما قالته المصادر، التي أوضحت أن الشركة تجري محادثات مع بنوك جي بي مورجان تشيس واتش اس بي سي وأبوظبي الأول، بشأن ترتيب الطرح الأولي العام.

وكانت شركة صناعات قد أجلت فكرة طرح أسهم في عام 2014، ثم قررت الشركة التركيز على بيع أسهم في وحدات تابعة لها، وفق ما قاله حسين النويس في عام 2015. ولم تعلن الشركة عن بيع أي أسهم في وحدات تابعة لها منذ ذاك الحين.

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