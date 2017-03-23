صناديق خليجية تتفاوض للسيطرة على 67٪ من أكبر ميناء يوناني

فيما اكتفى مسؤول ذات صلة بتأكيده وجود مفاوضات خليجية حالية مع اليونان لجهة شراء حصة أو الاستحواذ على أحد الموانئ اليونانية.

ورفض المسؤول تسمية المفاوضات الخليجية وحين سئل ان كانت كويتية أو قطرية أو اماراتية رفض التعليق.

كانت الهيئة العامة للاستثمار تدير الصندوق السيادي الكويتي البالغ استثماراته 592 مليار دولار حسب معهد صناديق الثروة السيادية “SWFI” أكدت غير مرة اتجاهها الجديد بالخروج التدريجي من سوق الأسهم والتركيز على الاستثمار في البنية التحتية وكانت اخر استثماراتها عن طريق احدى شركاتها التابعة لجهة شراء شركة مياه بريطانية.

ورغم ضبابية المعلومات حول الصفقة المقبلة حيال ميناء يوناني كشفت “رويترز” بشكل مفاجئ امس عن اسم الميناء وتفاصيل عن الاستحواذ عليه.