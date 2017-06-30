صناديق الشرق الأوسط لا تزال إيجابية تجاه الأسهم السعودية

أظهر استطلاع شهري تجريه “رويترز”، أن نظرة مديري الصناديق في الشرق الأوسط لا تزال إيجابية تجاه السعودية حيث قال 47 % إنهم يخططون لزيادة مخصصاتهم بأسهم السوق السعودي.

بينما لم يتوقع أي منهم خفض مخصصاته بالأسهم السعودية، وذلك في الاستطلاع الذي شمل 13 من كبار مديري صناديق الاستثمار في المنطقة وأجري على مدى الأسبوع المنقضي.

وقال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لأبوظبي الوطني للأوراق المالية، إن السوق السعودية استفادت بشكل كبير من وضعها على قائمة المراجعة لـ”إم.إس.سي.آي” لإتخاذ قرار بشأنها في 2018.

ووضعت مورغان ستانلي للمؤشرات العالمية السوق السعودي تحت المراقبة وذلك تمهيدا لضمه لمؤشرات الأسواق الناشئة وذلك خلال المراجعات الدورية التي تجريها.

نتائج المسح استثمارك في الأسهم في الدول التالية في الأشهر الثلاثة المقبلة زيادة خفض إبقاء السعودية 6 7 الإمارات 3 4 6 قطر 1 5 7 مصر 3 4 6 تركيا 2 11 الكويت 3 2 8

يشار إلى أن المؤسسات التي شاركت في المسح هي المال كابيتال والريان للاستثمار وأموال قطر وأرقام كابيتال وبنك الإمارات دبي الوطني وبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) وأبوظبي للاستثمار وبنك أبوظبي الوطني وإن.بي.كيه كابيتال وبنك رسملة الاستثماري وشرودرز الشرق الأوسط والمستثمر الوطني والواحة كابيتال.

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