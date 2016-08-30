صفقتان خاصتان في السوق السعودي على “بوبا العربية” بنحو 23.5 ألف سهم

تمت اليوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس، صفقتان خاصتان بالسوق السعودي على سهم “بوبا العربية” بنحو 23.5 ألف سهم بسعر 123.75 ريال للسهم، وبقيمة إجمالية بلغت 2.9 مليون ريال، كما يوضح الجدول التالي:

تفاصيل الصفقات الخاصة الشركة سعر السهم (ريال) سعر الصفقة (ريال) كمية الصفقة

(سهم) قيمة الصفقة

(مليون ريال) بوبا العربية 124.00 123.75 13425 1.66 124.00 123.75 10116 1.25

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشتر على تداول أوراق مالية محددة وبسعر محدد بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول) والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة في سعر آخر صفقة أو أعلى أو أدنى سعر للسهم، أو سعر الافتتاح وسعر الإغلاق، أو مؤشر السوق أو مؤشرات القطاعات.

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