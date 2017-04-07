صربيا وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية القادمة من الشرق الأوسط

أشار تقرير صادر عن الـ (Daily News) أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصربي بنسبة 3% خلال العام الحالي. ومن المتوقع أن تشهد البلاد تقدما ملحوظا خلال الفترة القادمة ليصل معدل النمو لـ4% بدءاً من العام 2020. وقد استطاعت صربيا عبر السنين أن تؤكد جاذبيتها الاستثمارية للمستثمرين العالميين، وأن ترسخ موقعها كوجهة عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر. وتشارك الدولة في ملتقى الاستثمار السنوي والمقرر أن يعقد خلال الفترة من 2 ولغاية 4 ابريل 2017 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وكثيرا ما يشار لصربيا على أنها ملتقى للشرق والغرب، هي تتمتع بحضارات وثقافات عريقة، وتقاليد أصيلة ومناخ ومشاهد طبيعية رائعة، وهو الأمر الذي وفر أرضية خصبة للاستثمارات وللعلاقات الودية بين صربيا ودول الشرق الأوسط. وهناك حاليا العديد من الاستثمارات الاستراتيجية قيد التنفيذ مثل الشراكة الاستراتيجية بين طيران الاتحاد والطيران الصربي، في نفس الوقت الذي قامت فيه “إيجل هيمز” وهي شركة استثمار عقاري مقرها أبو ظبي، بإطلاق مشروع “بيلجراد” بتكلفة 3.5 مليار يورو. وتوجد العديد من الخطط لتطوير مساحة اجمالية تصل لـ1.8 مليون متر مربع لبناء مساحات سكنية وتجارية وترفيهية. حيث تمول شركة “إيجل هيلز” حوالي ثلثي المشروع بينما تمول الحكومة الصربية الثلث الباقي.

وإضافة للتجارة والمشاريع المشتركة، فإن صربيا أيضا تمثل وجهة مميزة للسياحة والعلاج والترفيه. حيث أن موقعها الفريد من نوعه وبنيتها التحتية المميزة وتعدد المنشآت الصحية، اضافة للنظام التعليمي المتقدم وتعدد الوجهات الثقافية والسياحية في الدولة، كل هذه الأمور تجعل صربيا الخيار الأمثل للمواطنين والمستثمرين الأجانب.

وقال داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي: “إننا سعداء جدا بمشاركة صربيا في ملتقى الاستثمار السنوي. وصربيا حاليا تعتبر من أفضل دول العالم التي أجرت اصلاحات في مجال الأعمال، اضافة لكونها أثبتت نجاحها كوجهة استثمارية عالمية. ونظرا للتشابه الثقافي والتاريخي الذي يجمع صربيا مع الشرق الأوسط، فإن تواجد صربيا يبدو أمرا طبيعيا جدا، ومن هذا المنطلق فإن دولة الامارات ملتزمة بتعزيز استثماراتها في صربيا، حيث أن الموقع الجيوستراتيجي الهام، والاستقرار الاقتصادي، والبيئة الجاذبة للأعمال، والقطاع العقاري المزدهر، والمناطق الحرة الفاخرة، وتوافر قوى عاملة مؤهلة، كل هذه الأمور تجعل من صربيا الوجهة المثالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة”.

وتعقد دورة هذا العام من ملتقى الاستثمار السنوي تحت شعار “الاستثمار الدولي، طريق نحو المنافسة والتنمية”، حيث ستناقش فرص النمو الاقتصادي والتحديات التي تواجهه. وسوف تتم استضافة 140 دولة في هذا المنتدى العالمي، إضافة لذلك فإن ملتقى الاستثمار السنوي سيستضيف 100 من المسؤولين رفيعي المستوى، و500 عارض اضافة لأكثر من 100 شريك اعلامي.