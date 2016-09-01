صادرات الكويت من النفط الخام لليابان تتراجع في يوليو الماضي

اظهرت بيانات يابانية رسمية اليوم الخميس تراجع صادرات دولة الكويت من النفط الخام لليابان في يوليو الماضي بنسبة ثمانية بالمئة على اساس سنوي وللشهر الثالث على التوالي لتصل الى 5.93 مليون برميل او ما يعادل 191 ألف برميل يوميا.

وقالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي ان نسبة صادرات الكويت من النفط لليابان بلغت 6.1 في المئة من اجمالي وارداتها من دول آسيا.

واضافت ان اجمالي واردات اليابان من النفط الخام انخفض في يوليو الماضي بنسبة 8.5 بالمئة على اساس سنوي ليبلغ 3.14 مليون برميل يوميا بلغت واردات الشرق الاوسط منها 85.4 بالمئة بارتفاع بلغت نسبته 1.5 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ولا تزال السعودية تحتل المرتبة الاولى بين الدول المصدرة للنفط الى اليابان رغم انخفاض صادراتها بنسبة 6.1 بالمئة خلال يوليو الماضي على اساس سنوي لتصل الى 1.06 مليون برميل يوميا تليها الامارات بنسبة تراجع 22.6 بالمئة اي بمعدل 821 الف برميل يوميا.

واحتلت قطر المرتبة الثالثة بمعدل شحنات بلغ 285 الف برميل يوميا مرتفعا بنسبة 9.5 بالمئة فيما جاءت ايران رابعا بمعدل شحنات بلغ 256 الف برميل يوميا والمكسيك بالمرتبة الخامسة بمعدل شحنات وصل الى 193 الف برميل يوميا.

وتعد اليابان ثالث اكبر مستهلك نفط في العالم بعد الولايات المتحدة والصين وهي تستورد تقريبا جميع انواع الوقود الاحفوري.

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