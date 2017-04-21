صادرات إيران من النفط ستنخفض في مايو

قال مصدر مطلع على جدول تحميل ناقلات النفط في إيران إن من المتوقع أن تبلغ صادرات البلاد من النفط الخام أدنى مستوى لها في 14 عاما في مايو أيار بما يشير إلى أن طهران تجد صعوبة في زيادة صادراتها بعد تصريف المخزونات الموضوعة في ناقلات.

وقد يعزى الانخفاض لأسباب من بينها هبوط الطلب حيث من المتوقع أن تنخفض الشحنات المتجهة إلى الهند لأدنى مستوي في عام بعد خلاف بشأن ترسية عقد حقل غاز وهبوط طلبات اليابان بأكثر من النصف مقارنة مع مستواها في أبريل نيسان.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي صادرات إيران من النفط الخام نحو 1.7 مليون برميل يوميا في مايو أيار مع تخزين نحو 100 ألف برميل يوميا على ناقلات وفقا للمصدر.

وفي أبريل نيسان من المتوقع أن تصدر البلاد 1.8 مليون برميل يوميا من النفط الخام وما يزيد على 370 ألف برميل يوميا من المكثفات، بانخفاض حاد عن أعلى مستوى في ست سنوات قرب 2.9 مليون برميل يوميا الذي سجلته صادرات الخام والمكثفات في فبراير شباط.

وفي مارس آذار صدرت إيران 2.6 مليون برميل يوميا من الخام والمكثفات، معظمها من الخام، وفقا للمصدر.