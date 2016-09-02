صادرات أبوظبي غير النفطية تنمو بنسبة 2.8%

ارتفعت تجارة السلع الخارجية غير النفطية، عبر منافذ أبوظبي، خلال شهر يوينو/حزيران، من العام الحالي بنسبة 4.3% لتصل قيمتها إلى 13.6 مليار درهم، مقارنه ب 13.1 مليار درهم، خلال الشهر المقابل من العام الماضي.

جاء هذا الارتفاع مدعوماً بنمو الواردات بنسبة 19.3% لتصل إلى 10.2 مليار درهم، ونمو السلع المعاد تصديرها بنسبة 16.9% لتصل إلى 1.74 مليار درهم، في حين تراجعت الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 44.5% إلى 1.7 مليار درهم.

وخلال النصف الأول من العام الحالي، انخفضت تجارة السلع غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي 0.4% لتصل إلى 83.97 مليار درهم مقارنة ب 84.3 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وجاء هذا التراجع الطفيف متأثراً بانخفاض قيمة الواردات بنسبة 2.1% إلى ما قيمته 57.3 مليار درهم، وفقاً للإحصاءات التي أصدرها مركز إحصاء أبوظبي، أمس.

وقال المركز إن الصادرات غير النفطية خلال النصف الأول من العام الحالي، زادت 2.8% لتصل إلى 17.3 مليار درهم، فيما ارتفعت السلع المعاد تصديرها 4.9% لتصل إلى 9.44 مليار درهم.

وتصدرت معدات النقل وأجزاؤها وملحقاتها قائمة السلع غير النفطية، الأكثر نمواً في الصادرات بنسبة 94.7 %، ووصلت إلى 264 مليون درهم، خلال النصف الأول من 2016، واحتلت السلع الاستهلاكية المركز الثاني في هذه القائمة بنسبة نمو 36.5% لتصل قيمتها إلى 852 مليون درهم، فيما احتلت سلع الأغذية والمشروبات المركز الثالث بنمو بنسبة 3%، وبلغت قيمتها 773 مليون درهم، ونمت صادرات لوازم الصناعة 0.7% لتصل إلى 15.1 مليار درهم.

وتصدرت السلع الصناعية ولوازمها قائمة السلع المعاد تصديرها من حيث النمو خلال النصف الأول من العام الحالي، وارتفعت هذه السلع المعاد تصديرها بنسبة67.1% لتصل إلى 1.88 مليار درهم، وجاءت سلع الأغذية والمشروبات في المرتبة الثانية بنمو بنسبة 17.9%، وبلغت قيمتها 24 مليون درهم.

وتصدرت السلع الاستهلاكية قائمة الواردات بأكبر معدل نمو خلال النصف الأول من العام الحالي، وزادت بنسبة 24% لتصل إلى 3.95 مليار درهم. واحتلت معدات النقل وأجزاؤها وملحقاتها المركز الثاني بنمو بنسبة 22% لتصل إلى 15.97 مليار درهم.

وتصدرت الصين قائمة الدول الأكثر استيراداً للسلع غير النفطية من أبوظبي، خلال النصف الأول من العام الحالي، بقيمة 2.8 مليار درهم بنمو بنسبة 91.1% مقارنة بالنصف الأول من 2015. وجاءت السعودية في المركز الثاني بقيمة مستوردات 2.5 مليار درهم، وبنمو بنسبة 49.5%.

وتصدرت السعودية قائمة الدول الأكثر استيراداً للسلع المعاد تصديرها من إمارة أبوظبي خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 1.54 مليار درهم، وبتراجع نسبته 23.2%، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. وجاءت البحرين في المركز الثاني بقيمة 1.3 مليار درهم، وبتراجع نسبته 12.7%.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تصديراً لأبوظبي خلال النصف الأول من العام الحالي، بقيمة 10.8 مليار درهم، بنمو بنسبة 28.4%، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بقيمة 6.2 مليار درهم، وبنمو بنسبة 0.6%. واحتلت كوريا الجنوبية المركز الثالث ضمن هذه القائمة، بقيمة 4.2 مليار درهم، وبتراجع بنسبة 6.9%. وحلت اليابان في المركز الرابع بقيمة 3.9 مليار درهم، وبتراجع نسبته 9.8%.

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