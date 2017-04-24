“شيفرون” تبيع حقولها للغاز في بنجلاديش

أعلنت شركة “شيفرون” للنفط والغاز الأمريكية اليوم أنها وافقت على بيع حقولها الثلاثة لإنتاج الغاز في بنجلاديش لشركة “هيمالايا” للطاقة الصينية كجزء من خطة لجمع مليارات الدولارات عن طريق بيع الأصول غير الأساسية هذا العام.

وقال متحدث باسم الشركة لـ”رويترز”: “إن الاتفاق يتعلق ببيع شركات “شيفرون” البنجلاديشية التي تملك مصالحنا في بنجلاديش” ولم يذكر قيمة الصفقة أو موعدها.

وأضاف المتحدث أن شركة “هيمالايا” للطاقة مملوكة من قبل اتحاد من شركة “تشن هوا” المملوكة للدولة الصينية وشركة “سي إن آي” الاستثمارية فى هونج كونج.

وكانت “رويترز” قد ذكرت في فبراير/شباط الماضي أن “تشن هوا” للنفط قد وقعت اتفاقا أوليا مع شركة “شيفرون” لشراء حقول للغاز الطبيعي في بنجلاديش تبلغ قيمتها نحو ملياري دولار.