“شعاع كابيتال” تعين “هشام الريس” عضواً في مجلس إدارة الشركة

صادقت الجمعية العمومية لشركة “شعاع كابيتال” المدرجة في سوق دبي المالي، خلال اجتماعها المنعقد الخميس الماضي على تعيين السيد هشام الريس كعضو مجلس إدارة لملأ المركز الشاغر.

وأوضحت الشركة في بيان لها على سوق دبي اليوم، أن العضو الجديد سيكمل مدة عضوية سلفه التي تنتهي بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية في مارس 2018.

كما وافقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات، بالإضافة لميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2016.

وتم تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم، وكذا إبراء أعضاء المجلس ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية الماضية.