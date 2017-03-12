“شعاع كابيتال” تعتزم الاستحواذ على شركتي “المتكاملة كابيتال” و “المتكاملة للأوراق المالية”

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أعلنت شركة “شعاع كابيتال” المدرجة أسهمها في سوق دبي المالي، أنها بصدد الوصول إلى اتفاق للاستحواذ على شركتي “المتكاملة كابيتال” و “المتكاملة للأوراق المالية” التابعتين “للمجموعة المالية المتكاملة”.

وأوضحت الشركة في بيان لها على سوق دبي اليوم، أنها تعمل على إجراءات الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية بالدولة، متوقعة استكمالها خلال الأسابيع المقبلة.

وأشارت إلى أن عملية الاستحواذ تندرج ضمن مساعي وخطط الشركة في توسيع نطاق نشاطاتها واستثماراتها في المنطقة.

ولم تذكر الشركة أية تفاصيل اخرى عن الاستحواذ على الشركتين.

و استحوذت الشركة في ديسمبر الماضي على 14% من أسهم “المصرف الخليجي التجاري” التابع لمجموعة “بيت التمويل الخليجي المالية”، ويبلغ رأسمال الشركة 1065 مليون درهم مقسمة على 1065 مليون سهم بقيمة اسمية 1 درهم للسهم.

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Tags:استحواذشركاتشعاع كابيتال
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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