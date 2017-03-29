شعاع كابيتال” تعتزم إقامة شراكات وإندماجات مع مؤسسات مالية كبرى

قال جاسم الصديقي الرئيس التنفيذي لمجموعة “أبوظبي المالية” أن شركة “شعاع كابيتال” المدرجة في سوق دبي المالي، تعتزم إقامة شراكات جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي، وابرام صفقات اندماج مع مؤسسات مالية كبرى.

وذكر حسبما أوردت مجلة “ميد” أن “شعاع” ستركز على دولة الإمارات ومصر والسعودية التي تعتبر من أولوياتها نظرا لما تتمتع به كأكبر اقتصاد خليجي وأكبر سوق مصرفي ومالي.

و أكدت الشركة على وجود محادثات مبدئية للاستحواذ أو الاندماج مع مجموعة “جي إف إتش” المالية، لافتة أنها لم تتوصل إلى أية اتفاقية بهذا الخصوص بعد

وسيخلق اندماج شعاع كابيتال مع مجموعة جي.اف.اتش المالية البحرينية شركة عملاقة متنوعة الأنشطة بقيمة سوقية تبلغ نحو 2.5 مليار دولار ذات مصالح متعددة تشمل التجزئة والأنشطة المصرفية الاستثمارية والوساطة المالية والتطوير العقاري.

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية، ، إن محادثات اندماج المجموعة الجارية مع عدد من المؤسسات المالية تشمل مؤسسات من منطقة الخليج وخارجها.

وأعلنت جي إف إتش أنها تقوم بإجراء مباحثات مع عدد من المؤسسات المالية، ومن بينها شركة شعاع كابيتال الإماراتية؛ بهدف الاستحواذ المحتمل على حصة الأغلبية في تلك المؤسسات المالية أو الاندماج معها، ولم يتم الوصول لقرار حتى الآن.

وأضاف هشام الريس أن المحادثات “شفهية” فقط ولم ترتقِ للمناقشة من مجلس إدارة المجموعة الذي قرر عقد اجتماع لمناقشة عروض الاندماج.

وتمتلك مجموعة أبوظبي للأوراق المالية عن طريق شركتها التابعة “شاين للاستثمارات في المشروعات التجارية”، المملوكة لها بالكامل، حصة بنسبة 48.36% من شركة “شعاع كابيتال” .