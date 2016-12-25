“شعاع كابيتال” تستحوذ على 14 % من “الخليجي التجاري” في البحرين

أعلنت بورصة البحرين عن إتمام صفقة بيع حصة تبلغ 14 % من أسهم المصرف الخليجي التجاري المدرج في البورصة، والمملوكة أصلا لشركة “الامتياز للاستثمار” لشركة “شعاع كابيتال”.

وتم طرح أسهم البنك المبيعة، والبالغ عددها 147.1 مليون سهم في سوق الأوامر الخاصة ببورصة البحرين، وتم إتمام المزاد بسعر 65 فلسا للسهم الواحد، كما يتضح أدناه:

شعاع كابيتال – الاستحواذ على 14 % من المصرف الخليجي التجاري الصفقة بيع حصة 14 % من المصرف الخليجي التجاري في البحرين البائع مجموعة الامتياز الاستثمارية المشتري شعاع كابيتال عدد الأسهم المباعة 147.10 مليون سهم سعر البيع 65 فلس بحريني للسهم الواحد القيمة الإجمالية للصفقة 9.56 مليون دينار بحريني (ما يعادل 93 مليون درهم إماراتي) كبار ملاك المصرف الخليجي التجاري بعد الصفقة شعاع كابيتال بحصة 14.01 %

وكانت مجموعة الامتياز الاستثمارية قد أعلنت في 15 ديسمبر الجاري نيتها بيع كامل أسهمها في المصرف الخليجي التجاري والبالغة 147.1066 مليون سهم دفعة واحدة من خلال بورصة البحرين، ووضعت الحد الأدنى لسعر البيع عند 65 فلسا بحرينيا للسهم، وعينت بنك سيكو الاستثماري لإتمام عملية البيع.