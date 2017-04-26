“شعاع كابيتال” تتخارج من أصول غير رئيسة في الربع الثاني

قال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار «شعاع كابيتال إنترناشيونال»، إن شركته، التي تتخذ من دبي مقراً لها، تعتزم التخارج من أصول غير رئيسية في شركتي مقاولات وتحلية مياه في الربع الثاني من العام الجاري.

وأضاف الصديقي، أن حجم السيولة النقدية لدى الشركة يقدر بنحو 300 مليون درهم منها حوالي 150 إلى 200 مليون درهم أصول غير رئيسية قابلة للتسييل، مشيراً إلى أن الشركة ليس عليها أي ديون في الوقت الحالي.

وأشار الصديقي، إلى أن «شعاع» نجحت في تحقيق أرباح في الربع الأول من العام الجاري وذلك للمرة الأولى بعد تسجيلها خسائر على مدار سبعة أرباع، مدعومة بعملية إعادة هيكلة استراتيجية الإعمال وتعافي وحدة الأقراض.

وبلغت أرباح «شعاع» في الربع الأول نحو 24.8 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بخسائر بقيمة 27.5 مليون درهم في الفترة ذاتها من 2016، وبلغت العائدات الإجمالية للشركة نحو 31.8 مليون درهم، في حين تراجعت النفقات العامة والإدارية بنسبة 31% إلى 22.8 مليون درهم.

وتوقع الصديقي، استمرار الشركة في الربحية خلال السنوات القادمة مدفوعة بالاستثمارات الخاصة وانخفاض المخصصات والضبط الصارم للتكاليف التشغيلية والإدارية.

استحواذ

وقال الصديقي، إن الاستحواذ على شركتي «المتكاملة كابيتال» و«المتكاملة للأوراق المالية» في مراحله النهائية ولكننا ننتظر حالياً الموافقات النهائية من المُشرعين إذ نتوقع الحصول عليها خلال الأسابيع القادمة.

وأشار الصديقي إلى أن الشركة تعمل على استحواذ اخر في القطاع المالي بدول مجلس التعاون الخليجي من المقرر الإعلان عن تفاصيله قبيل شهر رمضان، دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل بشأنه.

وتابع: «بشكل عام نحن مستمرون في استراتيجيتها للنمو عبر الاستحواذات، ودائما في مشاورات مع جهات مختلفة للاستحواذ سواء عن طريق التمويل النقدي أو إصدار أسهم بهدف تحقيق الاستراتيجية المستهدفة بتحويل شعاع إلى واحدة من أكبر الشركات في الشرق الأوسط خلال 3 سنوات».

وحول محادثات الاستحواذ أو الاندماج مع «جي إف إتش المالية»، قال الصديقي: «لا جديد في هذا الشأن وأرسلنا إيضاحات لسوق دبي المالي بخصوص هذا الموضوع توضح موقفنا بالكامل».

كانت «جي إف إتش» أعلنت في مارس الماضي، أنها تقوم بإجراء مباحثات مع عدد من المؤسسات المالية، ومن بينها شعاع كابيتال؛ بهدف الاستحواذ المحتمل على حصة الأغلبية في تلك المؤسسات المالية أو الاندماج معها.

صانع السوق

وأوضح رئيس مجلس إدارة «شعاع كابيتال»، أن الشركة في طريقها للحصول على رخصة صانع السوق في سوق أبوظبي المالي في غضون أسابيع قليلة، فيما تمتلك الرخصة حاليا في سوق دبي المالي وناسداك دبي.

كان سوق دبي المالي أعلن منتصف الشهر الجاري، عن الترخيص لشُعاع كابيتال كصانع سوق لتقديم خدمة توفير السيولة، والتي تتيح لمصدري الأوراق المالية تكليف الشركات المرخصة بتقديم الخدمة لتوفير السيولة على ورقة مالية بعينها؛ مما يسهم في زيادة مستويات السيولة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

اكتتاب أولي

وحول سوق الاكتتابات الأولية، قال الصديقي إن الشركة تعمل حالياً على اكتتابين في أسواق الإمارات، الأول هو «الاتحاد ريت في أبوظبي، بينما سيكون الثاني في القطاع العقاري، بالإضافة إلى قيام الشركة مؤخراً بدور مدير اكتتاب ومتعهد التغطية لإصدار حقوق الاكتتاب لدار التكافل، شركة التأمين الإسلامي المدرجة في دبي، بهدف زيادة رأسمالها بواقع 50 مليون درهم.

وأضاف الصديقي أن شعاع تعتزم التوسع بقوة في السوق السعودي إذ يعد من الأسواق الهامة في ظل فرص النمو التي يوفرها، موضحاً أن الشركة تعتزم طرح صندوق بقيمة مليار ريال (979.4 مليون درهم) في غضون أسبوعين بعدما جرى استيفاء رأس المال.

8.7

أعلنت «شعاع كابيتال» تحقيقها 8.7 ملايين درهم أرباحاً، بعد تعافي وحدة الإقراض لديها (شركة «الخليج للتمويل») بما سمح بسد فجوة المخصصات التي تراجعت إلى 1.9 مليون درهم، وتراجعت عائداتها إلى 20.1 مليون درهم بعد أن كانت 40.6 مليون درهم مع مواصلة الوحدة للتركيز على التعافي وتخفيض ديون موازنتها. دبي – وام