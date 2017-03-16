“شعاع كابيتال” تناقش الاستحواذ أو الاندماج مع “جي إف إتش”

أكدت شركة “شعاع كابيتال” المدرجة في سوق دبي المالي، وجود محادثات مبدئية للاستحواذ أو الاندماج مع مجموعة “جي إف إتش” المالية، لافتة أنها لم تتوصل إلى أية اتفاقية بهذا الخصوص بعد.

وأوضحت الشركة في بيان لها على سوق دبي اليوم، أن هذه المحادثات تأتي ضمن مساعيها إلى تحديد فرص توسعية استراتيجية، مبينة أنه أمرٌ اعتيادي بين الشركات المالية عندما تُتَاح فرص واعدة.

و أكدت مجموعة “جي إف إتش” المالية أنها تقوم بمباحثات مع عدة مؤسسات مالية من بينها “شعاع كابيتال” بعد موافقة جمعيتها العمومية على الاستحواذ على مؤسسات مالية أو أصول استراتيجية، لافتة أنها تهدف لاستحواذ محتمل على حصة أغلبية في تلك المؤسسات أو الاندماج معها.

ويشار إلى أنه يتوقع أن يخلق اندماج “شعاع كابيتال” مع مجموعة “جي اف اتش” المالية شركة عملاقة متنوعة الأنشطة بقيمة سوقية تبلغ نحو 2.5 مليار دولار، ذات مصالح متعددة تشمل التجزئة والأنشطة المصرفية الاستثمارية والوساطة المالية والتطوير العقاري.