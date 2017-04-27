“شعاع كابيتال”: الإندماج والاستحواذ ضمن استراتيجيتنا المستقبلية

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قال جاسم الصديقي رئيس مجلس إدارة “شعاع كابيتال” المدرجة في سوق دبي المالي أن الاندماج والاستحواذ جزء أساسي من استراتيجية الشركة المستقبلية.
وتوقع خلال مقابلة مع قناة “بلومبيرغ” أن نسمع خلال الأسابيع المقبلة أو الشهر المقبل خبراً جديداً يتعلق باستحواذ جديد.
وأضاف أن الشركة ستستأنف المفاوضات مع “جي إف إتش” بخصوص الاندماج، لافتاً إلى أنه ليس هناك شيء مؤكد في الوقت الراهن.
وكانت شركة “شعاع كابيتال” قد أعلنت في 16 مارس 2017 عن وجود محادثات مبدئية للاستحواذ او الاندماج مع مجموعة “جي إف إتش”، لافتة إلى أن هذه المحادثات تأتي ضمن مساعيها إلى تحديد فرص توسعية استراتيجية.

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Tags:استحواذاندماجشعاع كابيتال
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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