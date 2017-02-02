شركة قطرية تستحوذ على مبنى إداري فى لندن بـ 30.5 مليون إسترليني

إستحوذت شركة الدولية لإدارة الأصول الإستثمارية القطرية على ثالث مبنى إداري في شارع “جريت مارلبورو” الشهير في منطقة “سوهو” وسط العاصمة البريطانية “لندن”، وهو مبنى رقم 13 شارع “جريت مارلبورو” الذي يعد المقر الإقليمي لشركة “سوني للترفيه” الدولية، لينضم هذا المبنى إلى كل من المبنيين 10 و12 في شارع “جريت مارلبورو” لتكون ملكا خالصاً للشركة “الدولية لإدارة الأصول الاستثمارية” القطرية، وتضاف هذه الخطوة المتميزة إلى رصيدها من إمتلاك أصول أفضل العقارات أهمية في المملكة المتحدة وأوروبا والعالم.

وتمت عملية الاستحواذ عبر صفقة قدرت قيمتها بـ 30.5 مليون جنيه إسترليني مع جهاز الإستثمارات العقارية التجارية البريطاني “UKCPT” المالك للمبنى الإداري الضخم بحضور الإدارات القانونية والإستثمارية للجانبين.

ويعتبر مبنى 13 شارع “جريت مارلبورو” الذي استحوذت عليه شركة ” الدولية لإدارة الأصول الإستثمارية “، واحدا من أهم العقارات التجارية المتميزة في وسط لندن، حيث تصل مساحته إلى 23 ألف قدم مربع، مخصصة قاعات اجتماعات وقاعات تسجيل وعرض تلفزيوني ومكاتب إدارية، وهو مبنى مؤجر إلى شركة “سوني” الدولية كي يكون المقر الإقليمي لها للأبحاث والتطوير الفني في لندن حتى عام 2018، وقد تم إنشاؤه في عام 1992، وقام بشرائه جهاز الإستثمارات العقارية التجارية البريطاني “UKCPT” في عام 2006، لتطويره وإعداده ليكون واحدا من أضخم وأهم المباني الإدارية المجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا.

وكانت شركة ” الدولية لإدارة الأصول الإستثمارية ” في عام 2015 قد استحوذت على مبنى إداري هو 100 نيو بريدج ستريت” أيقونة المباني الإدارية وسط لندن، في صفقة قدرت بـ 150 مليون جنيه إسترليني، مع مؤسسة ” واربيرج هتش آي هتش ” الألمانية العقارية الاستثمارية.