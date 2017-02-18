شركة اماراتية تستحوذ على حصة استراتيجية في “مجموعة سما الاردن”

وقعت مجموعة خليفة بطي بن عمير “KBBO” العاملة في مجالات الرعاية الصحية والطبية وتجارة التجزئة والتكنولوجيا وغيرها ، اتفاقية شراكة إستراتيجية مع مجموعة سما الاردن للإستثمارات الغذائية و الصناعية، تتولى بموجبها مجموعة خليفة بطي بن عمير الاستحواذ على حصة إستراتيجية في مجموعة سما الأردن.

وتعمل “مجموعة سما” في صناعة منتجات الألبان والعصائر في السوق الاردني، وتسوق منتجات الألبان والعصائر و التجزئة للمواد الغذائية والاستهلاكية على نطاق واسع في الأردن.

ولم يتم الإفصاح عن حجم الحصة المستحوذ عليها وقيمتها.

وبحسب اتفاقية الشراكة والاستحواذ، سيتم إستخدام جزء من قيمة الصفقة لتعزيز إستراتيجية مجموعة سما في التوسع محليا و خارجيا.

ومن المتوقع إتمام عملية الإستحواذ مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، وستتولى غوغينهايم KBBO بارتنرز المحدودة تقديم المشورة بشأن هذه الصفقة.