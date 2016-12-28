شركة استرالية تبيع محطات البنزين لـ”بي بي” مقابل 1.3 مليار دولار

قامت شركة “ولورثس” الأسترالية ببيع شبكة محطات البنزين المملوكة لها لصالح “بريتش بتروليوم – بي بي” البريطانية مقابل 1.8 مليار دولار استرالي (1.29 مليار دولار أمريكي)، وفقاً ذكرته صحيفة “فاينانشيال ريفيو الاسترالية”.

وبموجب الصفقة، ستستحوذ الشركة البريطانية على 500 محطة للوقود تحمل العلامة التجارية لـ”ولورثس”.

وتبيع محطات “ولورثس” سنوياً إجمالي 4 مليارات لتر من الوقود، وتتراوح إيراداتها ما بين 130 و150 مليون دولار أسترالي.

ومع ذلك، تحتاج الشركتين لموافقة عدد من الجهات التنظيمية الأسترالية قبل المضي قدماً في الصفقة، ومن المرجح أن يستغرق هذا الاتفاق 12 شهراً قبل أن يتم إغلاقه.

يذكر أن الشركة الأسترالية كانت قد سجلت خسائر صافية قدرها 2.3 مليار دولار أسترالي في 30 يونيو/حزيران عام 2016.