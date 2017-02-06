شركات صينية ألغت صفقات استحواذ بقيمة 75 مليار دولار

ألغيت صفقات خارجية صينية تقترب قيمتها من 75 مليار دولار خلال عام 2016، بعد أن تسبب عدد من القواعد والقيود على الصرف الأجنبي بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في عدم حصول ما يقرب من 30% من تلك الصفقات على الموافقات التنظيمية اللازمة.

ويزيد ذلك عن سبعة أضعاف قيمة الصفقات الصينية التي ألغيت عام 2015 التي بلغت حوالي عشرة مليارات دولار، وذلك بحسب البيانات الواردة في تقرير أعدته شركة “بيكر ماكنزي” الاستشارية.

وتشير تفاصيل البيانات إلى أن عشر صفقات بقيمة 58.5 مليار دولار تم رفضها من قبل الجهات التنظيمية الأمريكية العام الماضي، كان أبرزها رفض لجنة الاستثمارات الأجنبية عرض تقدمت به مجموعة صينية لشراء وحدة تابعة لشركة “فيليبس” الهولندية بالولايات المتحدة مقابل ثلاثة مليارات دولار.

وفي أوروبا، تم إلغاء 20 صفقة بقيمة 16.3 مليار دولار، من بينها رفض المنظمين الألمان بيع شركة صناعة الرقائق الإلكترونية “AIXTRON” لمجموعة مستثمرين صينيين مقابل 670 مليون يورو.