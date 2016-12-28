شركات النفط الصخري الأمريكية تعتزم دعم الإنفاق في 2017

تخطط شركات التنقيب عن النفط الصخري في الولايات المتحدة زيادة الإنفاق على أعمال الإنتاج والاستكشاف في العام القادم، نظراً لأن تعافي أسعار النفط حفز البنوك على تمديد خطوطها الائتمانية للمرة الأولى في عامين.

وفي ظل خفض الإنتاج من جانب العديد من الشركات في العالم، تخطط شركات التنقيب الأمريكية لزيادة إنفاقها للحصول على نصيب أكبر من السوق، مستفيدةً من انتعاش أسعار النفط.

ومن المتوقع أن تزيد شركات إنتاج النفط والغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية استثماراتها الرأسمالية بنسبة 30% في عام 2017، وفقا لما ذكره محللون لـ”رويترز”.

ومن أبرز الشركات التي تعتزم زيادة التنقيب عن النفط الصخري في أمريكا “بيونير ناتشرال ريسورسيز” و”دياموندباك إنيرجي” و”آر إس بي برميان”، والتي تتوقع زيادة موازناتها ودعم الإنتاج في العام المقبل.